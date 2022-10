Sessenta vagas. Esse é o quantitativo para ampliar o efetivo da Guarda Municipal de Vila Velha. Na manhã desta segunda-feira (17), a Prefeitura divulgou o edital com os critérios do concurso público, no Diário Oficial do município. As inscrições começam no dia 28 de outubro e encerram no dia 5 de dezembro.

Os aprovados em todas as etapas do concurso, após curso de formação, receberão R$ 1.484,00 para exercer 40 horas semanais. Além disso, os novos guardas ainda poderão receber por escala extras, além de auxílio fardamento, alimentação e outros benefícios.

O concurso será dividido em sete etapas, passando por prova objetiva, entrevista, investigação social, teste físico, avaliação psicológica, exame toxicológico, curso de formação e outros testes.

O edital prevê vagas para pessoas com deficiência e negros. Será exigida escolaridade mínima de ensino médio completo. A taxa de inscrição do concurso será de R$ 75. O prazo de requerimento da inscrição será de 28 de outubro a 1º de novembro.

Serão aplicadas provas objetivas cujo conteúdo são língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação de trânsito, legislação específica da Guarda Municipal de Vila Velha e conhecimentos específicos. Ao todo, serão 70 questões que valerão 110 pontos.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 8 de janeiro. Todos os detalhes do concurso estão no edital, que pode ser conferido AQUI