A Loteria Federal, um jogo de apostas que é legalizado no Brasil, acabou mostrando um resultado inusitado na cidade de Guarapari. Acontece que uma lotérica, localizada no bairro de Meaípe, foi a responsável por registrar os jogos, de 7 apostadores diferentes, que resultou em premiações para todos eles.

Os sete apostadores acertaram 14 números na Lotofácil (o máximo de acertos é 15), e garantiram um prêmio de mais de R$16 mil. O acontecimento foi tão fora do comum, que abismou até mesmo funcionários que trabalham há anos nas loterias. Como foi com Thiago Nascimento Cardoso, um operador de caixa da Lotérica Meaípe.

“É um caso inusitado, eu nunca vi isso acontecer no Espírito Santo, saíram 7 ganhadores da Lotofácil, eles fizeram as apostas individuais, sem combinar um com o outro, e acertaram 14 dos 15 números. Eu até comentei com o sindicato dos lotéricos, nós que trabalhamos com isso ficamos abismados”, contou Thiago.

Como o prêmio será dividido para estes ganhadores, serão cerca de R$2 mil para cada um, que precisarão resgatar o valor em uma agência da Caixa Econômica Federal, em um período de até 90 dias, caso contrário, o valor será enviado para o FIES, programa do Ministério da Educação.

O Portal 27 tentou contato com os vencedores do concurso, porém, como a Caixa Econômica Federal não divulga os nomes, e os que ganham preferem se manter anônimos, não conseguimos conversar com eles sobre esse assunto.