Forte acidente em Interlagos leva piloto capixaba Hugo Cibien a cirurgia de emergência

O piloto capixaba Hugo Cibien sofreu um forte acidente durante as atividades da Copa Truck no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O imprevisto aconteceu na aproximação do Bico de Pato, um dos trechos mais técnicos e desafiadores do circuito paulista. A presença de óleo na pista, exatamente no ponto de frenagem, tirou completamente a aderência de seu caminhão. Sem controle, o “bruto” guinou para a esquerda e colidiu violentamente de quina contra a barreira de contenção.

Diagnóstico e cirurgia. Atendido imediatamente pela equipe médica do autódromo, Cibien foi encaminhado ao hospital, onde exames diagnosticaram uma fratura complexa no braço. Diante do quadro, a intervenção cirúrgica foi realizada de forma imediata na madrugada de sábado. Mesmo após o susto e o procedimento, o piloto demonstrou impressionante resiliência: no domingo pela manhã, ele já estava de volta aos boxes de Interlagos para dar atenção aos patrocinadores e receber o carinho dos fãs.

“Quando fui para o hospital, teve uma feliz coincidência. O médico que liderou o procedimento, o Dr. Diego Falcochio — que é cirurgião de mão e professor de Medicina da Santa Casa de SP —, estudou comigo e com a minha irmã na época de escola, em Vitória. Devo um agradecimento especial a ele pela rapidez e atenção”, revelou Cibien. Ele confessou ainda o desejo de não ter ficado de fora: “Eu queria voltar para a pista de qualquer jeito. Estava tentando convencer os médicos a me deixarem correr no domingo para operar só depois, mas a lesão era realmente complexa.”

Copa Truck. Apesar de a reabilitação total demandar cerca de três meses de fisioterapia intensiva, o piloto acalmou os torcedores e garantiu que o cronograma do campeonato não será prejudicado. O calendário da Copa Truck jogará a seu favor, com intervalos que permitirão conciliar o tratamento. A expectativa é de que Cibien consiga pilotar nas próximas etapas mesmo em fase de recuperação, atingindo a plenitude de sua forma física no decorrer das semanas, sem a necessidade de abrir mão de sua vaga no grid.