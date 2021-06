Uma informação divulgada pelo site Realidade Capixaba, afirma que o Governo do Estado teria procurado o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (DEM), para informar que a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), poderia assumir a obra do Hospital Cidade Saúde e concluí-la em até seis meses.

Comissão. Diante desta possível ajuda oferecida pelo governo para conclusão do hospital, o vereador Izac Queiroz (PP), protocolou requerimento a Comissão de Saúde da Câmara, presidida pelo vereador Dr. Franz (PP), para que apure ou convoque algum secretário, para dar esclarecimentos sobre a procedência dessa possível proposta do governo do Estado em assumir a construção e a gestão do hospital de Guarapari.

“Pegamos a informação de que o governo do Estado tinha interesse de assumir a obra e concluir em 6 meses. Queremos entender se procede, apurar, pensar mais na população e menos em interesses políticos”, afirmou o vereador ao Portal 27.

Padrinho. Ainda de acordo com ele, o importante é a conclusão das obras. “A prefeitura tem dificuldades de concluir com recursos próprios obras como a escola Costa e Silva e outras. Se não temos recursos e temos um patrocinador, o importante é que a obra esteja pronta e atenda a população. Não tem que ter o pai, padrinho da obra. O importante é a obra concluída”, explicou.

O Portal 27 questionou a prefeitura para saber dessa informação e de outros assuntos referentes as obras do hospital, mas a assessoria nos informou que só poderia nos dar alguma informação na semana que vem.