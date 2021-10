Um novo alerta para acumulado de chuva para todo o Espírito Santo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Válido até as 10h desta terça-feira (12), o alerta compreende toda a área do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além de partes dos estados de Minas Gerais, Bahia e São Paulo.

O Instituto alerta para riscos de deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios e risco de alagamentos nas cidades. As orientações são para evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Risco de deslizamento. As cidades de Viana, Serra, Cariacica e Vila Velha estão em risco de deslizamento por conta da forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a noite do último sábado (9). As quatro cidades registraram, de acordo com a Defesa Civil, os maiores acumulados de chuva nas últimas 24h.