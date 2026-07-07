O ES no radar chinês: Espírito Santo vai abrir canal direto com Macau para captar investimentos da China

O Espírito Santo deu um passo decisivo em sua estratégia de internacionalização econômica. A NOVA ES, agência estadual de atração de investimentos, formalizou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Espanhola (CECPS), sediado em Macau — Região Administrativa Especial da China conhecida por sua economia liberal e extremamente aberta ao mercado global. O acordo estabelece um canal institucional permanente para conectar companhias chinesas interessadas em expandir suas operações para o mercado brasileiro, utilizando a infraestrutura logística capixaba como principal porta de entrada.

O movimento ganha ainda mais peso quando confrontado com os números do comércio exterior. De acordo com dados do Comex Stat, a China se consolidou como o principal parceiro comercial do Espírito Santo, respondendo por expressivos 45% das importações capixabas em fevereiro de 2026. A partir da nova parceria, a relação deixa de ser estritamente baseada no fluxo de mercadorias e passa a mirar a atração de unidades produtivas, centros de distribuição e projetos voltados ao ecossistema industrial e logístico local.

Foco em setores estratégicos e redução de incertezas

O memorando desenha um plano de cooperação pragmático, que inclui o intercâmbio de dados estratégicos e a construção de agendas de prospecção direcionadas. Os segmentos prioritários mapeados pela NOVA ES refletem a aderência direta ao perfil produtivo do Estado: tecnologia, eletrodomésticos, mobilidade, além de logística e distribuição.

A diretora-presidente da NOVA ES, Patrícia Gouvêa, ressalta que o papel da agência será o de atuar como facilitadora técnica e analítica para os investidores. “Nosso objetivo é organizar o ecossistema de informações estratégicas do Estado, identificar oportunidades assertivas e oferecer suporte técnico rigoroso durante todo o processo de avaliação de investimentos. Queremos mitigar qualquer incerteza e consolidar o Espírito Santo como a opção mais competitiva e segura para projetos industriais e comerciais na América Latina”, pontua.

As tratativas iniciais já englobam negociações com corporações de múltiplos portes, cujos projetos variam desde a abertura de linhas de montagem e fábricas até a estruturação de redes de importação e distribuição voltadas ao mercado nacional, respeitando as normas regulatórias e técnicas do país.

Próximos passos e consolidação de um novo posicionamento

Para tirar os planos do papel, as instituições criaram um grupo de trabalho conjunto focado na troca contínua de inteligência mercadológica. Como próximo marco operacional, está programado um evento digital com tradução simultânea voltado exclusivamente a um grupo selecionado de empresas chinesas, onde serão esmiuçados os diferenciais econômicos do Espírito Santo. Na sequência, o cronograma prevê reuniões individuais de negócios para aprofundar tratativas com os investidores mais engajados.

Essa investida internacional coroa uma transformação no posicionamento institucional capixaba. Alinhado a parcerias de peso já firmadas com entidades locais como a Findes e o Lide Espírito Santo, o governo estadual demonstra que não basta contar apenas com vantagens comparativas tradicionais — como estabilidade fiscal, localização privilegiada e portos eficientes. O momento exige proatividade e organização na captação externa de recursos, bem no momento em que as corporações chinesas buscam novos portos seguros e bases de produção na América Latina.