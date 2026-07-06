Saiu a autorização: Receita Federal vai abrir novo concurso público com 146 vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União a autorização para a realização de um novo concurso público da Receita Federal. O certame ofertará o total de 146 vagas de nível superior, divididas entre as carreiras de analista tributário e auditor fiscal.

De acordo com a portaria autorizativa, a distribuição das vagas seguirá as seguintes cotas e modalidades de concorrência:

Cargo Ampla Concorrência Negros PcD Indígenas Quilombolas Total Analista Tributário 76 29 6 3 2 116 Auditor Fiscal 18 8 2 1 1 30 Total 94 37 8 4 3 146

Próximos passos e prazos

Ambas as funções exigem formação de ensino superior e englobam atividades voltadas às áreas tributária, aduaneira, fiscal e administrativa do órgão. Com o aval oficial concedido, a Receita Federal iniciará a etapa de escolha da banca organizadora responsável pela execução das provas.

Segundo a legislação vigente, o edital do concurso deve ser obrigatoriamente publicado em até seis meses após a portaria de autorização, estabelecendo o prazo limite até o dia 3 de janeiro de 2027. Detalhes específicos sobre as remunerações, cronogramas de inscrição, conteúdo programático e etapas de seleção serão informados apenas no documento de abertura.