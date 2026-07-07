Guarapari em alerta: Prefeitura define regras claras para o uso de patinetes, bicicletas e ciclomotores elétricos

Guarapari vive uma transformação em sua mobilidade urbana. Com o crescimento expressivo do uso de veículos elétricos individuais — como patinetes, bicicletas e ciclomotores — a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (Semset), deu início a uma série de blitzes educativas e ações de conscientização em pontos estratégicos da cidade, como escolas e o calçadão da Praia do Morro.

O objetivo da campanha é claro: combater o desconhecimento sobre a legislação vigente e prevenir acidentes, orientando turistas e moradores sobre o que é permitido para cada tipo de veículo.

Entenda as diferenças e as exigências legais

Para garantir a harmonia no trânsito, a Semset esclarece as categorias de veículos elétricos e suas particularidades:

Bicicletas Elétricas: Não precisam de emplacamento ou habilitação, desde que tenham motor de até 1.000 watts, funcionem com pedal assistido e limitem a velocidade a 32 km/h. Devem circular em ciclovias (até 32 km/h) ou passeios (até 6 km/h). O uso de capacete é altamente recomendado.

Equipamentos Autopropelidos (Patinetes, Hoverboards, Monociclos): Também dispensam registro e habilitação. Seguem a mesma lógica das bicicletas: preferencialmente em ciclovias (limite de 32 km/h) ou passeios (limite de 6 km/h).

Ciclomotores (Scooters elétricas e a combustão): Esta categoria exige maior rigor. É obrigatório ter registro, licenciamento e placa. O condutor deve possuir CNH categoria A ou a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). O uso de capacete com viseira é obrigatório para condutor e passageiro, e a circulação deve ocorrer exclusivamente na pista de rolamento, sendo proibido o uso de ciclovias ou calçadas.

Conscientização permanente

Além das regras de circulação, as equipes da Semset verificam itens fundamentais de segurança, como espelhos retrovisores, sistemas de iluminação, sinalização e estado dos pneus.

Para o secretário da Semset, Welington Barbosa Pessanha, a educação é a ferramenta principal para a segurança viária. “A mobilidade elétrica é uma realidade, mas exige responsabilidade. Nossa missão é informar para que cada condutor conheça seus direitos e deveres. O trânsito seguro é construído com o respeito mútuo entre pedestres, ciclistas e motoristas”, afirmou.

As ações de conscientização continuarão ocorrendo em diversos pontos de Guarapari, garantindo que a tecnologia no transporte não se torne um risco para a vida da população.