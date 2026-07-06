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Após eleger-se vereador em 2024, Jair Renan Bolsonaro quer vaga na Câmara Federal

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL), anunciou no último domingo, 5 de julho, sua pré-candidatura ao cargo de deputado federal pelo estado de Santa Catarina. O anúncio foi realizado por meio de uma publicação em suas redes sociais.

“Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero”, declarou o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Histórico Político e Judicial

Jair Renan Bolsonaro ingressou na política institucional ao eleger-se vereador no município de Balneário Camboriú durante as eleições de 2024.

No âmbito judicial, o atual vereador chegou a se tornar réu em um processo que apurava crimes de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. No entanto, a respectiva ação penal foi trancada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro de 2026.

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Destaque, Política

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