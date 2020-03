Estão abertas as inscrições para o cadastro geral do programa Jovens Valores. Ao todo, serão ofertadas 1.835 vagas de estágio em 2020. Para concorrer, o candidato precisa ter, no mínimo, 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não possuir vínculo empregatício. O cadastro deve ser efetuado pelo site www.jovensvalores.es.gov.br.

Além do Ensino Médio, o Programa Jovens Valores contempla cerca de 60 formações de níveis Técnico e Superior. Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação, entre outros cursos. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, bolsa mensal no valor de R$ 619,91, uniforme e vale-transporte.

A seleção para o estágio prioriza critérios como: renda per capita; participação nos programas Nossa Bolsa, Bolsa Família e ProUni; ingresso em universidades e institutos federais por meio de cotas; jovens em acolhimento institucional e que cumprem ou cumpriram medida socioeducativa. Também são priorizados os candidatos residentes em bairros atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“O estágio é uma oportunidade para os estudantes vivenciarem o ambiente do mercado de trabalho, aprenderem com profissionais de diferentes áreas, ampliarem os contatos e desenvolverem novas habilidades. Por isso, é muito importante que os interessados fiquem atentos ao prazo das inscrições para concorrerem às vagas durante o ano”, ressaltou a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

Escola de tempo integral

Neste ano, do total de vagas, 835 vagas serão destinadas exclusivamente a estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual que estejam matriculados em escolas de Tempo Integral com carga horária de 7 horas/dia e também para alunos do tempo parcial que peçam transferência para essa oferta.

Quem tiver interesse em participar deve confirmar a oferta de vaga na escola em que deseja estudar no período integral. Confirmada a vaga, o aluno deve solicitar à escola onde está matriculado a declaração de transferência e levá-la até a escola integral integrada, juntamente com o responsável e os documentos necessários.

Os estudantes estudarão na modalidade Ensino Médio integral integrado ao curso técnico no turno da tarde (de 12h20 às 19h20). Os alunos que optarem por esta oportunidade poderão estagiar em órgãos públicos pelo prazo máximo de até dois anos, com carga horária de 4 horas/dia, no período matutino, com direito à bolsa de estágio no valor de R$ 619,91, uniforme e auxílio transporte.