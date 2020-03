A partir deste ano, o Ministério da Saúde determinou uma nova forma de calculo para repasse de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) aos municípios. A verba será calculada sobre o número de usuários cadastrados no SUS e o ideal é que todos os moradores de Guarapari façam o seu cadastro.

Cadastro. Desta forma, a Prefeitura de Guarapari orienta a população para que faça o seu cadastro no SUS. É só procurar o agente comunitário de saúde ou a unidade mais próxima para saber você já está cadastrado. Caso não esteja, solicite que seu cadastro seja efetuado. Esteja munido dos seus documentos pessoais, cartão do SUS e comprovante de residência. O cadastro é rápido e você vai contribuir para saúde do município.

Isso vale para qualquer pessoa, com ou sem plano de saúde. Compartilhe essa informação e garanta recursos para o município. Nossa saúde merece a sua atenção.

“Nosso objetivo é atingir o número de cadastros no município, de forma a não comprometer recursos de investimentos na saúde. Por isso, estamos lançando essa campanha de cadastramento”, finalizou a Secretária de Saúde, Alessandra Albani.