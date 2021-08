Desde a última quarta-feira (18) a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) abordou 625 condutores de veículos entre carros e motos em sete operações realizadas em diferentes pontos da capital.

Diversos pontos de bloqueio foram colocados em locais estratégicos para a execução das ações de segurança. A Guarda esteve no Centro de Vitória, em Jardim da Penha, Goiabeiras, Santo Antônio e Praia do Canto.

De acordo com informações do gerente de operação e fiscalização de trânsito da GCMV, Bruno Xavier, foram abordadas 396 motocicletas e 229 carros. “Ao todo ultrapassamos 600 abordagens e realizamos 56 autos de infração com oito remoções. Os principais motivos foram recusa em utilizar o etilômetro, falta de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e licenciamento atrasado”, explicou o gerente.

“O foco principal foi identificar o motociclista em situação irregular”, completou Bruno.

Ainda segundo a GCMV outras operações do gênero continuarão sendo realizadas em Vitória com o objetivo de oferecer cada vez mais segurança para quem dirige na capital. As ações são mapeadas, buscando atingir os pontos mais críticos do município.