Quer trabalhar na Samarco? Empresa abre seleção de estágio para estudantes do ES e MG

A Samarco está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026, oferecendo 35 vagas para estudantes dos níveis técnico, tecnólogo e superior. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades de Ubu (Anchieta, ES), Germano (Mariana, MG) e no escritório corporativo em Belo Horizonte (MG). Os interessados têm até o dia 12 de junho de 2026 para se candidatar pelo site oficial da empresa. Clique aqui para acessar.

O programa aceita estudantes universitários a partir do 3º período e alunos de cursos técnicos a partir do 1º módulo. Os selecionados devem iniciar as atividades em outubro de 2026, com uma jornada de 30 horas semanais (6 horas por dia).

Segundo Sara Esther Trindade, analista de Recursos Humanos da Samarco, o programa é uma via de mão dupla para a inovação interna: “Receber estagiários(as) é abrir espaço para novas ideias e promover trocas genuínas entre diferentes gerações. O programa fortalece nosso ambiente de aprendizado e contribui para a evolução da empresa.”

Prazos, Requisitos e Cursos Aceitos

Prazo de inscrição: Até 12 de junho de 2026.

Idade mínima: 18 anos completos.

Duração do contrato: No mínimo 1 ano de estágio.

Previsão de formatura exigida:

Graduação (4 anos): dezembro de 2027 a julho de 2030. Graduação (5 anos): dezembro de 2028 a julho de 2031. Tecnólogo: dezembro de 2027 a dezembro de 2028. Técnico: junho de 2027 a julho de 2028.



Nível Superior Nível Técnico / Tecnólogo Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Estatística, Finanças, Geografia, Geologia, Jornalismo, Psicologia, Publicidade, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharias (Ambiental, Civil, Computação, Controle e Automação, Minas, Processos, Produção, Elétrica, Geológica, Mecânica, Metalúrgica, Química e Urbana). Técnico: Elétrica, Instrumentação, Mecânica, Meio Ambiente, Mineração ou Segurança do Trabalho.



Tecnólogo: Meio Ambiente.

Benefícios e Logística de Transporte. Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece plano de saúde, seguro contra acidentes pessoais, almoço na empresa (ou vale-refeição) e transporte fretado para moradores de cidades vizinhas às operações: