A Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizava fiscalização na noite de ontem (15), no Km 251 da BR 101, em Serra/ES, quando avistaram um automóvel Peugeot/207. Foi dado sinal de parada para o veículo, no entanto, o condutor desobedeceu à ordem e acelerou empreendendo fuga em alta velocidade pela contra mão. Durante a fuga, ele efetuou várias infrações, colocando em risco a integridade dos demais condutores que circulavam pela via.

Os policiais fizeram o acompanhamento do veículo, conseguindo uma aproximação na altura do Km 249 na BR 101, no momento em que o motorista perdeu o controle do carro, rodou na pista, caiu na sarjeta, vindo a capotar parando parcialmente sobre a pista.

Após o capotamento, a equipe da PRF prestou os primeiros socorros ao condutor, um menor de idade que não portava qualquer tipo de documento de identificação.

Durante as vistorias no interior do veículo, foi encontrado uma sacola plástica contendo 1.400 (Hum mil e quatrocentas) pedras de crack, pesando aproximadamente 324 gramas.

O menor informou que pegou a droga no bairro São Pedro, em Vitória/ES, e a levaria para o bairro Jocafe, em Linhares/ES. Pelo transporte da droga ele informou que receberia a quantia de R$ 1.000,00. O menor foi apreendido e encaminhado para o Departamento de Policia Judiciária (DPJ) da Serra/ES.