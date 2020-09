Durante a convenção partidária realizada no último domingo (12) o PRTB, mesmo partido do Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, oficializou o nome de Cláudio Paiva, empresário e psicanalista, na disputa pela Prefeitura de Guarapari, além da vice, Cláudia Mendes e outros 13 pré-candidatos a vereador.

O PRTB será um dos poucos partidos que não iram contar com coligações políticas, sendo o PT o outro. Segundo o assessor do pré-candidato, isso se deve por não querer ter a imagem associada com partidos de centro ou esquerda, e pelos de direita enfrentarem problemas.

“Nós decidimos por caminhar sozinhos, não queremos nos associar com os partidos de esquerda ou de centro e os de direita estão envolvidos com corrupção”, comentou Albérico Jesus, assessor de Cláudio.

Cláudio comentou sobre os planos para a saúde do município caso seja eleito, e garantiu que tem o apoio federal, vindo do vice-presidente. Ainda segundo o pré-candidato, a cidade não deve se encarregar da administração do hospital, devendo buscar conhecimento com quem entende.

“Nós temos um plano definido para o hospital, já estamos conversando com entidades filantrópicas para que possamos manter um programa de “participação público-privada internacional” (PPPI), vamos buscar pessoas com expertise no negócio, algo que a prefeitura não tem, nenhum município do estado administra hospital, são todos por parceria”, afirmou Cláudio Paiva.

O pré-candidato também falou sobre os planos para ressocializar os moradores em situação de rua e a forma que pretende ajuda-los, oferecendo treinamento e empregos.

“Nós temos alguns planos, iremos criar uma forma de ressocializar essas pessoas, dar treinamento e coloca-los para trabalhar, vamos resgatar essa gente, não apenas arrumar um lugar para deixá-los jogados. Iremos dar dignidade, alimentos e ressocializar, reintegrar eles na sociedade, devolver eles à família com dignidade”, relatou o empresário.

Por fim o psicanalista contou seu interesse em dar incentivo a startups, com o objetivo “de transformar Guarapari no novo Vale do Silício” e como pretende trazer mais empregos.

“Vou incentivar as startups, pretendo transformar a cidade no novo Vale do Silício, nós temos muitos jovens com conhecimento tecnológico, queremos criar um local onde eles possam desenvolver o intelecto, pensar, criar startups, sistemas e programas, vamos levar isso para as escolas e desenvolver a parte tecnológica da criança, além de música, dança e cultura”, falou o pré-candidato.

“Conversei com o General Mourão sobre abrirmos um polo comercial e um polo de indústrias, claro que sendo apenas as que respeitem as leis ambientais e não estraguem a cidade. Nós não podemos depender apenas do turismo, e temos apoio do Governo Federal para isso”, finalizou Cláudio.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.