Foram confirmadas as mortes de dois brasileiros após ataques terroristas do grupo Hamas em Israel, na madrugada do último sábado (7). Bruna Valeanu e Ranani Glazer estavam desaparecidos depois que uma festa rave em que os dois estavam foi alvo de bombas. A festa onde o ataque aconteceu fica no distrito sul de Israel, a cerca de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, e foi um dos primeiros alvos dos terroristas que entraram por terra.

Mortes. Ranani Nidejelski Glazer, de 23 anos, foi a primeira vítima brasileira a ser confirmada pelo Itamaraty. Ranani Glazer estava acompanhado de sua namorada, Rafaela Treistman, e de um amigo. Inicialmente, ele conseguiu encontrar abrigo em um bunker e registrou um vídeo em que descrevia a situação caótica, comparando-a a uma “cena de guerra”. No entanto, após o abrigo ser invadido, o jovem desapareceu, enquanto Rafaela e o amigo conseguiram escapar.

A notícia da morte de Bruna Valeanu, de 24 anos, foi confirmada pela sua família por meio das redes sociais. Sua irmã, Florica, compartilhou uma mensagem dizendo: “Minha neném virou uma estrelinha no universo.” O velório aconteceu na cidade de Petah Tikva, localizada nos arredores da capital Tel Aviv. Bruna estava presente na festa e ficou desaparecida desde o ataque do Hamas no local.

Sequestros. Nesta quarta-feira (11), o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conricus, divulgou um vídeo nas redes sociais, confirmando que cidadãos brasileiros estão entre os sequestrados pelo grupo radical islâmico Hamas. Segundo ele, muitos dos reféns capturados pelos extremistas possuem dupla nacionalidade.

“Dezenas de israelenses foram capturados pelo Hamas e estão em Gaza, muitos deles com dupla nacionalidade. Então isso não é problema apenas de Israel, é algo que preocupa diversos países do mundo. Nós temos americanos, ingleses, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos e mais”, declarou o porta-voz.

O Itamaraty confirmou o recebimento da informação do governo israelense sobre os brasileiros mantidos reféns pelo Hamas, mas informou que ainda buscam confirmar as afirmações.