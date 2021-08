Na manhã da última quinta-feira (26), Luciano Ferreira de Santana comemorou seu aniversário de 35 anos no 10º batalhão da Polícia Militar em Guarapari. O admirador chegou à Unidade pela manhã embarcado em uma viatura em companhia de sua mãe, a Sra Beatriz Ferreira de Jesus Santana e dois policiais militares.

Luciano é aluno da Pestalozzi de Guarapari e sempre expressou seu sonho de conhecer o batalhão. Aproveitando a oportunidade de seu aniversário no último dia 25, data que também é comemorado o Dia do Soldado, foi organizado sua visita no batalhão por intermédio do Sr Davir, um amigo da família do Luciano.

Após visitar os setores do batalhão e interagir com policiais militares, o comandante da Unidade, tenente-coronel Emerson Caus recebeu Luciano em seu gabinete e juntamente com outros policiais militares e a Sra Beatriz, festejaram seu aniversário cantando parabéns e desejando felicidades ao aniversariante.

A mãe do admirador visivelmente emocionada agradeceu e disse que foi a realização de um sonho para seu filho.