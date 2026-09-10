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Amazon abre 1º centro de distribuição no ES com promessa de entregas no mesmo dia

Operação instalada em Cariacica ocupa cerca de 31 mil m², tem capacidade para 420 mil pacotes por semana e pode mobilizar até 500 trabalhadores.

A Amazon inaugurou o seu primeiro centro de distribuição (CD) no Espírito Santo. Localizada em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória, a unidade será operada em parceria com a DHL Supply Chain e permitirá à empresa oferecer, pela primeira vez, o serviço de entregas no mesmo dia para clientes capixabas, reduzindo significativamente os prazos de envio no estado.

A nova estrutura ocupa uma área de aproximadamente 31 mil metros quadrados e possui capacidade inicial para processar e despachar mais de 420 mil pacotes por semana. Em períodos de alta demanda — como datas comemorativas e eventos promocionais —, a operação prevê a mobilização de mais de 500 trabalhadores diretos e indiretos.

Apoio a PMEs Capixabas e Modelo FBA

A unidade vai operar sob o modelo FBA (Logística da Amazon). Nesse sistema, pequenas e médias empresas (PMEs) parceiras do Espírito Santo que vendem no marketplace podem enviar seus produtos diretamente ao CD. A Amazon assume integralmente as etapas de:

  • Armazenamento e gestão de estoque;

  • Separação e embalagem dos pedidos;

  • Envio final ao consumidor.

Com a migração para o modelo FBA local, os itens de vendedores capixabas passam a receber o selo Prime, garantindo frete grátis e rápido aos assinantes do programa.

Operação e Investimentos no Estado

A DHL Supply Chain será a responsável pela gestão ponta a ponta do centro, cobrindo do recebimento das mercadorias à expedição final. Segundo a executiva da DHL, a estrutura foi projetada com alta flexibilidade para lidar com variações de carga e picos sazonais de demanda.

A abertura em Cariacica consolida a expansão logística da Amazon, que ultrapassou a marca de 300 estruturas no país (sendo mais de 100 na Região Sudeste). No Espírito Santo, a empresa já contabiliza cinco pontos operacionais, somando mais de R$ 100 milhões investidos no estado desde 2025.

Resumo da Operação

DetalheInformação
LocalizaçãoCariacica (ES)
Área Total~31.000 m²
Capacidade Processual+420 mil pacotes/semana
Vagas de Emprego (Picos)+500 trabalhadores (diretos e indiretos)
Diferencial de ServiçoEntregas no mesmo dia (Same-Day Delivery) para o ES
Operadora LogísticaDHL Supply Chain
Modelo de AtendimentoFBA (Logística da Amazon para vendedores parceiros)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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