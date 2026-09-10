Anchieta lança concurso público para a Educação com salários até R$ 8,6 mil

A Prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, publicou nesta quinta-feira (10) o edital do novo concurso público destinado à contratação de profissionais efetivos da Educação. A seleção oferta 64 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva (CR), para atuação na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e para a função de pedagogo. O requisito básico para todos os cargos é nível superior com Licenciatura Plena.

Os salários variam conforme a jornada de trabalho e a titulação acadêmica do profissional:

Jornada de 25 horas semanais (Professores e Pedagogos): R$ 3.600,00 (Graduação) até R$ 5.400,00 (Doutorado).

Jornada de 40 horas semanais (Pedagogos): R$ 5.760,00 (Graduação) até R$ 8.640,00 (Doutorado).

Inscrições e Isenção

As inscrições serão realizadas entre os dias 21 de setembro e 7 de outubro de 2026, no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de inscrição foi fixada em R$ 100,00 para todos os cargos.

Candidatos com hipossuficiência econômica, prestadores de serviço eleitoral no ES, doadores de medula óssea, doadores de sangue e pessoas com deficiência poderão solicitar a isenção da taxa entre os dias 21 e 22 de setembro.

Etapas do Concurso

As provas objetiva e discursiva (redação) estão agendadas para o dia 29 de novembro de 2026. O processo seletivo contará ainda com avaliação de títulos, perícia biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.

Os aprovados nomeados farão parte do Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério de Anchieta. O concurso terá validade de dois anos a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Distribuição das Vagas

PEB I – Educação Infantil: 25 vagas + CR

PEB II – Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): 15 vagas + CR

PEB III – Ensino Fundamental (Anos Finais): Geografia: 1 vaga + CR Ciências: 1 vaga + CR Língua Portuguesa: 1 vaga + CR Educação Física: 1 vaga + CR Matemática, História, Língua Inglesa e Arte: Cadastro de Reserva

PEB VI – Pedagogo (25 horas): 12 vagas + CR

PEB VI – Pedagogo (40 horas): 8 vagas + CR

Resumo do Concurso