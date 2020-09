Um grupo de amigos está se unindo em busca de ajudar uma mulher que tem vários problemas de saúde e que precisa realizar uma operação urgentemente. Em contato com o Portal 27, uma das amigas nos contou que a situação é grave.

Lidiany dos Santos, de 44 anos, precisa de fazer uma cirurgia para a retirada do útero em virtude de um mioma no local. Mas a saúde dela é muito delicada, por vários problemas. Ela já teve seis tromboses e os rins estão bem debilitados.

Ainda de acordo com os amigos, como sua saúde gera cuidados especiais para a cirurgia, vários hospitais e médicos da rede pública e particular foram consultados, mas não quiseram fazer a cirurgia, devido ao risco de morte.

Somente um médico de um hospital particular da Serra topou fazer a cirurgia que deve acontecer na próxima quinta-feira (24). Mas a cirurgia só será feira com o depósito do valor, cerca de R$ 15 mil, até a terça-feira (22). Como o custo da cirurgia é alto para ela, os amigos estão vendendo rifas e pedindo ajuda através de doações das pessoas que puderem, depositando qualquer quantia na conta da campanha.

Ajude. Para ajudar basta depositar em uma das contas abaixo ou comprar a rifa ligando para (27) 99808-1728 (Rosi).