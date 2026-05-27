Nubank fora do ar: Veja o que fazer se o seu pagamento via Pix deu erro hoje

Clientes do Nubank enfrentaram dificuldades para realizar transferências via Pix na tarde desta quarta-feira (27). Usuários relataram falhas no envio e no recebimento de valores, além de lentidão generalizada e mensagens de erro no aplicativo da instituição financeira. De acordo com a plataforma de monitoramento DownDetector, as notificações dispararam no período da tarde, concentrando as reclamações no Pix e na dificuldade de acesso às contas.

Relatos de clientes. Nas redes sociais, o problema gerou forte repercussão. Entre as principais queixas, usuários relataram que o dinheiro chegou a ser debitado da conta de origem, mas o valor não foi creditado imediatamente no destino. Outros clientes afirmaram que o aplicativo travava logo na tela de confirmação da transação.

O que fazer nessa situação. Especialistas recomendam que o usuário não repita a mesma operação várias vezes. Insistir no envio enquanto o sistema está instável pode gerar transferências duplicadas ou cobranças indesejadas assim que o serviço for normalizado.

Reincidência. Esta não é a primeira oscilação registrada pelo banco digital em 2026. Nos últimos meses, o Nubank já havia apresentado episódios semelhantes de instabilidade envolvendo o Pix e o acesso ao app, acendendo o alerta para quem depende exclusivamente do sistema para os pagamentos do dia a dia.