Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Nubank fora do ar: Veja o que fazer se o seu pagamento via Pix deu erro hoje

Clientes do Nubank enfrentaram dificuldades para realizar transferências via Pix na tarde desta quarta-feira (27). Usuários relataram falhas no envio e no recebimento de valores, além de lentidão generalizada e mensagens de erro no aplicativo da instituição financeira. De acordo com a plataforma de monitoramento DownDetector, as notificações dispararam no período da tarde, concentrando as reclamações no Pix e na dificuldade de acesso às contas.

Relatos de clientes. Nas redes sociais, o problema gerou forte repercussão. Entre as principais queixas, usuários relataram que o dinheiro chegou a ser debitado da conta de origem, mas o valor não foi creditado imediatamente no destino. Outros clientes afirmaram que o aplicativo travava logo na tela de confirmação da transação.

O que fazer nessa situação. Especialistas recomendam que o usuário não repita a mesma operação várias vezes. Insistir no envio enquanto o sistema está instável pode gerar transferências duplicadas ou cobranças indesejadas assim que o serviço for normalizado.

Reincidência. Esta não é a primeira oscilação registrada pelo banco digital em 2026. Nos últimos meses, o Nubank já havia apresentado episódios semelhantes de instabilidade envolvendo o Pix e o acesso ao app, acendendo o alerta para quem depende exclusivamente do sistema para os pagamentos do dia a dia.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos