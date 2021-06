Os moradores do bairro Camurugi, que há muito tempo sofrem com problemas de infraestrutura e falta de saneamento básico, ganharam mais um apoio na luta pelos direitos deles e reformas para urbanizar a região. O vereador, Dr. Franz Tristão, também está participando ativamente e buscando implementar melhorias no local.

Até o momento, o vereador já indicou um serviço para a Prefeitura de Guarapari, que foi aprovado e as obras estão sendo feitas, para dragar e ampliar uma vala localizada em uma nova rua projetada no bairro, que deverá em breve ser batizada com o nome de um dos moradores mais antigos do bairro, Laurentino Guisso.

O presidente da Associação de Moradores de Camurugi, Rodrigo Santana, comentou a situação e como toda a população ficou contente com o serviço feito, também disse que agora os moradores aguardam o asfaltamento da rua, que foi já foi pedido pelo vereador a prefeitura e deve começar após o termino da dragagem.

“O serviço foi feito em um valão que temos no bairro, ele escoa toda a água da chuva e também o esgoto dos moradores, já que não temos saneamento básico aqui, e o problema era que alagava a rua inteira. Há muito tempo nós pedíamos isso, e agora através da associação e do vereador, conseguimos essa dragagem, agora em breve terá asfaltamento, que já tem até ordem de serviço pronta”, relatou o presidente Rodrigo.

Já o vereador Dr. Franz, falou sobre a ligação antiga que tem com o bairro, sendo eleito vereador em 2001 e desde aquela época tentando realizar essa obra no valão, tendo como objetivo principalmente melhorar a saúde pública do local, que transbordava esgoto nos tempos de chuva, quando o nível da água subia.

“Eu tinha um consultório no bairro, sempre tive votação muito expressiva lá, e essa obra é pleiteada desde 2001 quando fui eleito vereador. Aquela vala não tinha vazão, sempre que chovia transbordava e oferecia perigo à saúde pública, agora aquele valão não irá mais transbordar, Porém terá que ficar aberto por um tempo, estou em contato com o prefeito para que possamos contemplar a rua com o asfaltamento e a drenagem adequada, Camurugi sempre pode contar comigo”, disse o vereador.

Confira também o vídeo feito pelo presidente da associação, no qual ele e o vereador Dr. Franz comentam sobre o serviço feito e as expectativas para a urbanização do bairro.