Os idosos que ainda não tomaram a segunda dose da CoronaVac poderão se vacinar a partir da próxima semana, é que a Prefeitura de Guarapari irá abrir hoje o agendamento para as pessoas acima de 60 anos. Além dos idosos, gestantes e puérperas também poderão ser imunizadas semana que vem, mas sem a necessidade do agendamento.

Idosos – CoronaVac

Para as pessoas que tenham mais de 60 anos, será disponibilizada a 2ª dose da CoronaVac na próxima segunda-feira (21), no entanto, para receber a vacina, será necessário que faça o agendamento que será aberto hoje, a partir das 16h30, no site da Prefeitura Municipal de Guarapari.

Quando for realizar o agendamento, é recomendada a presença de algum familiar para auxiliar o idoso a preencher os campos necessários (por motivos de diversos problemas relatados por leitores, recomendamos que este agendamento seja feito no computador). Ao todo serão disponibilizadas 980 doses para este público e a vacinação irá ocorrer no Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no bairro Muquiçaba.

É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), o comprovante da primeira dose, o CPF, o Cartão SUS, o documento de identidade e um comprovante de residência que esteja em nome do vacinado ou do responsável.

Gestantes e puérperas – Pfizer

Já para as gestantes e puérperas, a Prefeitura Municipal de Guarapari irá realizar uma nova campanha de imunização na semana que vem. Esta vacinação será destinada para as que ainda não tomaram a primeira dose da vacina e, para receber o imunizante, não será preciso agendar.

Para ser vacinada, a gestante ou puérpera deverá levar a caderneta de gestante, o cartão de vacina, o CPF, o cartão SUS, o documento de identidade e um comprovante de residência que esteja em nome da vacinada, até o Centro Municipal de Saúde, localizado no bairro Muquiçaba, pois é lá onde serão administradas as doses.