Em mais um avanço no Plano Nacional de Vacinação, o estado do Espírito Santo recebeu, na madrugada de hoje, 47 mil doses da vacina Pfizer. Destas, 80% serão separadas e destinadas para iniciar as campanhas de imunização com a primeira dose nos municípios, enquanto o restante será para reserva dos grupos prioritários, conforme programado pelo Ministério da Saúde.

As vacinas foram levadas até as centrais de saúde das regiões Sul, Norte e Central no final desta manhã, para a região metropolitana, a distribuição terminará durante a tarde de hoje. Após receber estas doses, os municípios deverão iniciar as campanhas de imunização nas próximas semanas.

Vale lembrar que cerca de 9.400 doses das 47 mil enviadas serão utilizadas para a vacinação dos grupos prioritários, que foram definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, sendo eles atualmente os trabalhadores da educação e as pessoas com deficiência permanente.

CoronaVac

Além das 47 mil doses da Pfizer, o Espírito Santo também recebeu mais de 30 mil doses da CoronaVac, enviada pelo Ministério da Saúde na manhã desta sexta-feira (18). No entanto, diferente das Pfizer, essas serão usadas para garantir a aplicação da segunda dose em 60% da fila de espera, composta hoje por cerca de 51 mil pessoas.

O envio desta remessa foi anunciado ontem pelo Ministério da Saúde, e foi feito exatamente um mês após a última, realizada no dia 17 de maio. Os municípios serão responsáveis por organizar as campanhas de vacinação de acordo com o público alvo do calendário estadual e nacional.