No próximo domingo, 11 de outubro, de 16 às 21h, a artista capixaba que vestiu Madonna realizará o “Fashion Show” onde haverá exposição e venda de obras e itens de arte especialmente produzidos por ela. O evento acontece no restaurante Barari e contará com performances, músicas ao vivo e sorteios.

Chris Barreto é uma artista plástica e Fashion Designer capixaba conhecida por sempre inovar no mundo das Artes. Iniciou seu caminho no Brasil criando peças de roupa feitas com meia -calças recortadas e pintadas à mão e atraiu como garota propaganda de seus designs a mega Popstar Madonna.

Nascida em Vitória, Chris conta que cursou Artes Visuais na Ufes e depois de passar um tempo em Minas Gerais, se mudou para o Rio de Janeiro onde teve oportunidade de contribuir para o look usado por Madonna em um de seus shows. “Me descobri artista aqui, mas queria ser atriz, sempre fui muito performática, gosto da conexão corporal. Estudei psicologia. Fiz terapia através da dança, teatro, workshop de arte multimídia, mistura de teorias com movimento e comecei a me ver como uma artista multimídia. Movimento, visual, vocal, tudo misturado”, afirmou.

Chris diz que estava na casa da atriz Cláudia Ohana quando soube que Madonna estava no Rio de Janeiro. “A Cláudia Ohana é muito minha amiga, morei na casa da tia dela no Rio. Vimos a Madonna pela TV quando eu estava na casa dela e eu tive uma intuição muito forte, nem era fã, mas pensei que ela iria gostar do que eu estava fazendo, essas roupas de meia pintadas. Saí da casa da Cláudia de madrugada e fui arrumar as coisas para ir ao Caesar Park, conta Chris que foi até o hotel da Madonna, entregou a roupa como um presente e a mesma acabou sendo usada no show da cantora: “ela ganhou milhares de presentes e só usou o meu”, afirma.

A artista considera a história da Madonna como um marco: “é um marco, um marco existencial, eu sou espontânea, intuitiva e despretensiosa”, declara Chris que passou também por São Paulo antes de embarcar para Nova Iorque, onde trabalhou como fashion design e teve seus trabalhos expostos no Museu do Guggenheim e no Museu de História Natural em Manhattan e participou de vários New York Fashion Week.

Com uma carreira internacional extensa Chris expôs também na Europa em Paris, Áustria, Alemanha, Itália, além de vários estados nos EUA como Miami, Califórnia, Texas, Hawaii, dentre outros.

De volta ao Brasil, Chris afirma que é hora de estar perto dos parentes e amigos. “Acho que já fiz minha missão lá fora, agora estou a fim de interagir com meu povo, minha cultura, ter amigos que possa ficar com eles, já tinha esse desejo”.

Morando na Cidade Saúde, fazendo atividade física na quarentena, Chris criou uma forma inusitada de aplicar sua arte. Seguindo uma rotina fitness em casa, com a ajuda de seu personal trainer Márcio de Castro, a artista criou pesos de cimento feitos com material reciclado. “O resultado foi fantástico! Ficou de muita qualidade e muito eficaz. A nova coleção é única e bastante inovadora com pesos pintados à mão com uma Arte bem POP, colorida, urbana e com mensagens de grafite com conteúdos positivos que elevam o “mindset” de qualquer pessoa”, afirma.

Chris vai apresentar seu trabalho pela primeira vez aqui no estado do Espírito Santo. Uma exposição de arte fitness, fashion show e performance. O evento que acontece no Barari no próximo domingo contará com sorteios e música ao vivo. Parte da renda arrecadada será doada para a “Associação Salva Mar”, cujo intuito é incentivar o desenvolvimento do Esporte, atividades artísticas e a consciência ecológica nas crianças e adolescentes da comunidade carente da região.