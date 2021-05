A Associação de Moradores da Praia do Morro e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Semad) estarão realizando na manhã deste sábado um projeto de limpeza de praias e do parque Morro da Pescaria. O trabalho é voluntário e tem como objetivo ajudar a criar uma consciência ambiental.

Para realizar um chamamento de voluntários, foi enviado um ofício para a Associação no último dia 30 de abril, onde foram descritas as atividades que serão feitas. Para participar não é preciso se inscrever, basta apenas comparecer no Morro da Pescaria neste sábado às 8h.

Os voluntários deverão estar trajados com calça jeans, tênis, boné e blusa branca, além da máscara, seguindo todos os protocolos sanitários e de distanciamento social. No local será distribuída água e lanches para os participantes do projeto.

O trajeto da limpeza será no final da Praia do Morro, o Morro da Pescaria, os costões rochosos que ficam entre a Praia do Morro e a Praia da Cerca, além de toda a Praia da Cerca e adjacências, segundo foi descrito no ofício enviado.