Como acontece todas as sextas-feiras, o Governador Renato Casagrande fez hoje uma transmissão comentando o avanço do combate à covid-19 no estado e divulgando o mapa de risco. A cidade de Guarapari continua no risco alto, mas devido à uma mudança, as aulas presenciais para ensino infantil e fundamental 1 poderão recomeçar.

Já os demais alunos, de ensino fundamental 2 e médio, irá continuar da mesma forma, sendo mantido apenas o atendimento individual nas cidades em risco alto. É importante relembrar que essas medidas foram feitas para as escolas municipais, a rede estadual ainda irá divulgar como serão as regras do ensino presencial.

Mapa de risco

Atualmente o mapa de risco divulgado hoje tem 24 municípios classificados como risco alto (na semana passada o número de cidades nessa situação era de 56), 42 em risco moderado e 12 em risco baixo. Toda a Região Metropolitana da Grande Vitória continua em risco alto.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início em abril do ano passado.

*Com informações da assessoria.