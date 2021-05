O estacionamento rotativo, um assunto amplamente divulgado nas última semanas pelo Portal 27, será o tema da audiência pública de amanhã, realizada na Câmara Municipal de Guarapari. Serão discutidas as reclamações, que recentemente apareceram com mais frequência, e o contrato da cidade com a empresa, podendo até mesmo chegar ao ponto de suspendê-lo.

Ainda na semana passada, foi feita uma matéria citando a audiência pública e a situação do Ministério Público do Espírito Santo, que publicou um documento requerendo ouvir os vereadores sobre o caso das reclamações que estavam sendo levadas até eles e entender o que estava ocorrendo. Confira a matéria abaixo.

Ministério Público irá ouvir vereadores sobre problemas no rotativo em Guarapari

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Wendel Lima, comentou sobre o caso e o que será debatido na audiência, citando exageros no contrato e a falta de divulgação sobre o desenvolvimento do rotativo.

“Nos últimos dias nós estamos recebendo muitas denúncias de moradores, lojistas e até mesmo visitantes da cidade de Guarapari, sobre os absurdos e pontos que estão deixando um sentimento à população de estarem sendo lesados pela forma que esta sendo aplicado o rotativo da cidade, por isso iremos realizar uma audiência pública para debatermos o contrato”, relatou o presidente.

Que continuou citando os supostos exageros que foram identificados pela população e pelos vereadores e as medidas que podem ser tomadas, da correção de erros dos métodos aplicados ou até mesmo da suspensão do contrato em Guarapari.

“Vamos debater não só aquilo que está no contrato e não esta sendo cumprido, mas também os exageros do contrato, como a expansão do rotativo, expansão de tolerância e a falta de divulgação do método de desenvolvimento do estacionamento. Por isso uma audiência pública, para que nós possamos sim corrigir os erros ou até mesmo pedir a suspensão do rotativo no município de Guarapari”, finalizou o vereador.

O que disse a empresa

Diante do caso, procuramos a empresa Rizzo Parking, para comentar a situação e como será vista a audiência de amanhã. Na resposta, o diretor de marketing, Flavio Mello, disse que estão tranquilos e à disposição dos vereadores para esclarecer os ocorridos e espera que provem todas as acusações.

“A audiência pública será para esclarecer todas as dúvidas da população, é importante que ela não seja palanque de político. E vai ser muito importante para a população, para esclarecer tudo, inclusive algumas afirmações de que a empresa é fajuta, que o estacionamento está jogado, tudo será esclarecido, será o verdadeiro dia de provar, estamos confiantes e tranquilos, nosso time estará a disposição para receber todas as dúvidas e esclarecer para ajudar os vereadores”, disse Flavio Mello.

A audiência pública ocorrerá amanhã na Câmara Municipal de Guarapari e será transmitida pela TV Guarapari e pelo Facebook da CMG.