O governador do Estado, Renato Casagrande, 60 anos, recebeu, na manhã desta terça-feira (25), a segunda dose da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19). Casagrande recebeu a segunda dose do imunizante Coronavac, do Instituto Butantan, na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória, por volta das 9 horas.

“Hoje completa um ano do dia em que fui diagnosticado com a Covid-19. E, exatamente hoje, recebi a segunda dose da vacina contra a doença. Tive a graça de ter a forma mais leve da doença, porém, mais de dez mil capixabas já perderam a vida pela Covid. Por isso, quero registrar a importância da vacina. Não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez. Não deixe de tomar a dose de reforço. Só a imunização vai salvar as nossas vidas”, afirmou o governador, que utilizou uma camisa com os dizeres “Alma Capixaba”.

Casagrande reforçou a importância da vacinação e da necessidade da ampliação da distribuição de doses. “Precisamos que as vacinas cheguem em grande escala para que possamos imunizar a maior parte da população. Recebo hoje a segunda dose de esperança e que em breve chegará a todos”, disse.