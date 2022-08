O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) anunciou, nesta terça-feira (09), o balanço referente ao resultado apurado relativo ao primeiro semestre de 2022, no qual registrou lucro líquido de R$ 182 milhões, número semestral recorde na história da instituição.

O resultado representa um crescimento de 59,5% contra o mesmo período de 2021, principalmente relacionado às maiores receitas com títulos e valores mobiliários (+292,5% em 12 meses e +30,0% em 3 meses), ao avanço das receitas de crédito (+47,7% em 12 meses e +15,2% em 3 meses), da recuperação gradativa das receitas com serviços (+7,8% em 12 meses e +5,9% em 3 meses) e do maior resultado com operações de seguros (+252,0% em 12 meses e +23,7% em 3 meses).

O lucro líquido do banco no segundo trimestre de 2022 foi de R$ 101 milhões, crescimento de 89,0% em 12 meses e de 24,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando comparado o Lucro Líquido Recorrente do período contra o segundo trimestre de 2021, a expansão é mais robusta e atinge 106,0% diante fato não recorrente ocorrido em junho de 2021, de reversão de provisão para contingência fiscal/tributária no valor de R$ 9 milhões. No conceito recorrente, o lucro líquido do semestre também é ainda mais expressivo: crescimento de 65,9% em relação ao mesmo semestre de 2021.

As informações do resultado foram apresentadas em evento público, transmitido ao vivo, de forma on-line, e conduzido pelo diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, e pelo diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvo Henrique Brunoro Grillo. Os dados estão disponíveis para consulta no site de RI do Banestes (www.banestes.com.br/ri), e também nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Bolsa de Valores. A gravação do evento realizado ao vivo, de divulgação dos resultados, está disponível ainda no canal do Banestes no YouTube: www.youtube.com.br/BanestesTV.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou, durante a apresentação, a série de eventos que marcaram o primeiro semestre de 2022 no Banestes. “Tivemos um semestre marcado por grandes iniciativas inovadoras no Banestes. Entregamos novas agências em diferentes regiões do Estado, que foram adequadas ao novo modelo de negócios adotado pelo banco, com layout mais moderno e acolhedor; lançamos o Baneshub, o laboratório próprio de inovação do Banestes; demos passos relevantes na inserção do banco no ecossistema de inovação, a partir de conexões com startups e fintechs; anunciamos o projeto do nosso banco digital; lançamos oficialmente os cartões Banescard Visa, que já estão em ampla distribuição e utilização pela população capixaba; além das diversas ações estratégicas de concessão de crédito, com as melhores condições do mercado e também em prol da regularização financeira de nossos clientes. O excelente resultado do semestre é reflexo das ações executadas e do alto desempenho de toda a equipe Banestes. Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e a tendência é evoluirmos cada vez mais, conforme evidenciado no histórico sustentável de resultados do Banestes”, disse Casagrande.

O diretor de Relações com Investidores e Finanças do Banestes, Silvio Grillo, que conduziu a apresentação dos resultados contábeis do período, comentou os pontos de destaque que culminaram no resultado semestral histórico.

“O resultado apurado deu-se, principalmente, em função de fatores como o avanço da prática de operações de alienação de títulos, maximizando o aproveitamento das oportunidades de mercado, além da manutenção da intensidade e o esforço na expansão da carteira de crédito (+21,8% em 12 meses). Destaco ainda o estreitamento do relacionamento junto à base de clientes, gerando mais benefícios e soluções mútuas, além da gestão da qualidade do crédito e da gestão dos custos operacionais. Outros pontos de destaque são o comportamento expansionista do juros/Selic, índices de inflação, a recuperação da atividade econômica local e a inadimplência. Dessa forma, a Margem Financeira Líquida do Banestes cresceu 33,0% e o Resultado Operacional expandiu 55,0%, comparado ao mesmo período de 2021, demonstrando resiliência e excelente capacidade de retenção de lucratividade na atividade comercial e operação bancária do Banestes”, enfatizou Silvio Grillo.

Neste segundo trimestre, foram destinados aos acionistas o valor de R$ 43 milhões a título de juros sobre capital próprio, acumulando no semestre o montante de R$ 63 milhões, o que representa a distribuição de 34,4% do lucro líquido acumulado.

O desempenho do Banestes se reflete em ganhos para a sociedade capixaba. Sob a forma de juros sobre capital próprio, destinamos R$ 58 milhões ao acionista controlador (Estado do Espírito Santo), valor este que retorna à sociedade capixaba, conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.