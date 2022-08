A Delegacia Homicídios e Proteção a Pessoa de Guarapari (DHPP), prendeu na noite desta terça-feira (09), Jonathan Santana Marinho, vulgo Chupa-Cabra, no bairro Camurugi. A Polícia Civil acusa Jonathan de ser o responsável por matar Ronald de Jesus Santos e Fábio Simões Lima, em 2017, no bairro Camurugi.

Jonathan entrou para lista da Polícia Civil dos homicidas mais procurados da cidade, desde 2018. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era considerado foragido da justiça.

Segundo a DHPP, a polícia recebeu informação de que Chupa-Cabra viria para a cidade visitar familiares. Os policiais então realizaram cerco no ponto indicado e Jonathan foi encontrado escondido no terraço da casa de parentes, no bairro Camurugi. O acusado será encaminhado para o sistema prisional.