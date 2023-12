O Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) divulgou nesta terça-feira (26), os resultados da Operação Natal, que aconteceu entre a última sexta-feira (22) e esta terça-feira, na Grande Vitória.

Ao todo, foram registrados 123 acidentes, sendo 59 registrados eletronicamente através do site. Cinquenta e nove pessoas ficaram feridas parcialmente. Segundo o BPTran, não houve vítimas fatais.

Fiscalização. Além do atendimento de ocorrências de trânsito, os militares do BPTran também realizaram operações de fiscalização em locais e horários estratégicos. Foram abordados 347 condutores e confeccionados 444 autos de infração. Trinta e sete veículos foram removidos aos pátios credenciados.

Durante as operações, os militares deram atenção especial às condições de conservação dos veículos e à alcoolemia, um dos principais fatores de risco com resultado morte nas estradas. Durante a operação, foram realizados 213 testes do etilômetro. Um condutor foi detido e encaminhado à delegacia por flagrante de embriaguez ao volante. Cinquenta e três se recusaram a soprar o bafômetro.

O comandante do Batalhão da Polícia de Trânsito, tenente-coronel Fonseca, destacou a ação dos policiais e a forte fiscalização durante o feriado.

“Mais uma vez os militares do BPTran desempenharam um bom trabalho. Além das fiscalizações que retiram, mesmo que momentaneamente, condutores infratores das ruas, salvando vidas, a Unidade Especializada também apoiou outras operações desenvolvidas pela Polícia Militar no reforço pela segurança pública. Tenho que parabenizá-los pelo trabalho e desempenho refletido nos resultados, nos quais não foi registrada nenhuma morte”, disse o comandante.

Registros. As principais infrações registradas foram:

– Licenciamento atrasado: 111 registros

– Recusas ao teste do etilômetro: 53

– Condutores inabilitados: 12

– Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança: 57

– Utilizar o celular enquanto conduz veículo: 33

– Utilizar calçado inadequado: 27

As operações continuarão em diversos locais e horários, reforçando, inclusive, a Operação Verão.