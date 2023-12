O partido Democracia Cristã de Guarapari (DC), se reuniu no último dia 19 e decidiu retirar a vereadora Sabrina Astori dos quadros do partido por meio de uma anuência protocolada em 20/12 na Câmara Municipal. O DC, que já se organiza para disputar as eleições de 2024, declarou que a permanência da vereadora Sabrina tem sido questionada pelos integrantes do novo projeto e por membros das executivas municipal e estadual do partido.

Ofício. Em um trecho do ofício enviado à Estadual, é citada a fala da vereadora em um encontro: “Não importa a sigla que eu vá disputar, o que interessa é a minha reeleição”. De acordo com o presidente municipal do Democracia Cristã, Anderson Arpini, tal fala não condiz com o compromisso desejado para com o projeto político que o DC tem para a cidade.

“O que fizemos ao tomar essa decisão foi oferecer à vereadora Sabrina Astori uma oportunidade de trilhar um novo caminho. No DC, queremos pessoas que desejem ser vereadores, mas que tenham compromisso com nossa história, nosso trabalho e todos os integrantes do projeto. Sabrina é jovem, do bem, desejamos a ela todo o sucesso”, disse Anderson.

Sabrina Astori havia sinalizado apoiar Rodolfo Mai (PP) para a prefeitura, com a desistência do candidato, deve apoiar o candidato de Edson Magalhães para a prefeitura em 2024.

História. Anderson reitera a história da Democracia Cristã, que teve participação direta na reconstrução pós-guerra na Europa, contribuindo significativamente na Itália, Alemanha e Brasil por meio de líderes como o Prof. Cesarino Júnior, Franco Montoro, Monsenhor Arruda Câmara e José Maria Eymael. O partido, de orientação centro-direita, conservadora e moderada, já produziu 145 projetos de Lei aprovados que estão em nossa Constituição Cidadã.

“Nós, por meio do nosso Deputado Federal Constituinte José Maria Eymael, fomos responsáveis por diversas conquistas para a população, desde conquistas trabalhistas até direitos do pequeno produtor rural. Se não respeitarmos essas conquistas e todos que trabalham por elas, não fazemos jus a estarmos no partido.”

Em Guarapari. O DC em Guarapari foi responsável pela Lei que proibiu o corte de água durante a pandemia; protocolou o projeto de internet 5G, pois é obrigatório que a Câmara aprove para que as antenas possam ser implantadas e encaminhou ao presidente da Câmara, o projeto que proibe a cobrança de taxa de permanência de veículo rebocado em dias que o depósito não funcione, para que o prejudicado não seja obrigado a pagar pelo dia que o depósito estiver fechado.

Chapa. Anderson destaca a importância de valorizar todos os integrantes de uma chapa que concorre às eleições, incluindo aqueles que disputaram e obtiveram menos votos, pois são igualmente responsáveis pela conquista e pela cadeira de um vereador.

13 pré-candidatos. Quanto às eleições de 2024, cada partido que concorrer à Câmara Municipal poderá lançar 18 candidatos, uma redução em relação à eleição passada, que teve 26 candidatos. Com fusões, federações e incorporações, o número de partidos também diminuiu, e especialistas acreditam que apenas 10 partidos organizarão chapas para disputar as eleições em Guarapari, sendo o DC um deles.

Anderson Arpini afirma que o partido já conta com 13 pré-candidatos e restam apenas 5 vagas para completar a chapa. A escolha dos candidatos está sendo realizada criteriosamente, pois o próximo mandato será diferente e com mais estrutura para os vereadores.