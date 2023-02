Major Fabio, major Siwamy, capitão Marinho, sargento Sperancini, sargento Breno, cabo Vicentini e a cadela Case. Esta é a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) que está a caminho da Turquia. Os militares fazem parte do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), a equipe do CBMES especializada em resgates e desastres de grandes proporções.

Os militares saíram do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (08) com destino a São Paulo, onde devem embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para a Turquia. Lá, os militares ficarão à disposição das autoridades locais, para auxiliar na busca e resgate de vítimas que ainda estejam desaparecidas sob os escombros.

O local foi atingido por um terremoto de magnitude 7.8 na escala Richter, que atingiu os territórios da Turquia e da Síria, nessa segunda-feira (06). A equipe do Espírito Santo foi enviada com autorização do governador Renato Casagrande.

Outras missões. Os militares do Cerd recebem treinamento especial para realizar resgates em locais de difícil acesso, ocorrências complexas, desmoronamentos e desabamentos, entre outros. Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo atuaram nos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Recife, em Pernambuco.