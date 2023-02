Os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Carnaval capixaba, no Sambão do Povo, em Vitória, serão transmitidos ao vivo para todo o país. A iniciativa é da TVE Espírito Santo, emissora integrante do sistema Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES), em parceria com a TV Brasil, pertencente à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC). Além de ser um novo marco histórico para o Carnaval capixaba, a exibição em rede nacional celebra os 40 anos de transmissão dos desfiles pela TVE Espírito Santo.

“Tanto a TVE Espírito Santo quanto a TV Brasil são emissoras públicas. Essa parceria consolida nosso compromisso com a democratização do acesso aos temas da cultura popular. Ao exibir o Carnaval capixaba para todo o país estamos exportando cultura e oferecendo à população brasileira, de maneira gratuita e irrestrita, um conteúdo de qualidade e uma ótima alternativa de entretenimento. Esse papel estratégico das TVs públicas é de extrema importância para o fortalecimento da nossa identidade”, pontuou Igor Pontini, diretor-presidente da RTV ES.

A transmissão para todo o país coloca o Carnaval do Espírito Santo no circuito nacional da folia, e permite que o Brasil inteiro tenha a oportunidade de apreciar a beleza e a exuberância das escolas de samba capixabas. Além disso, a iniciativa contribui para o fortalecimento das agremiações, das comunidades e dos demais fazedores de cultura.

Em 2023, a TVE Espírito Santo será a única emissora aberta a exibir ao vivo os desfiles do Grupo A, realizados na sexta-feira (10). Já os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no sábado (11), serão exibidos ao vivo em rede nacional. “A TVE vai gerar o sinal para a TV Brasil, que vai distribuir esse conteúdo para suas 52 afiliadas, cobrindo todo o território nacional. Serão aproximadamente 16 horas de transmissão”, explicou Pontini.

Os avanços nas transmissões só foram possíveis graças aos investimentos que o Governo do Estado fez na modernização da estrutura da RTV ES. Esses investimentos foram essenciais para a melhoria da qualidade dos recursos, principalmente humanos e tecnológicos, da TVE Espírito Santo. Como resultado, houve um incremento significativo na quantidade e na qualidade do conteúdo da programação da emissora.

A TVE montou uma estrutura especial para a transmissão ao vivo do desfile das escolas de samba nos dias 10 e 11 de fevereiro. Um estúdio personalizado foi montado em um camarote exclusivo no Sambão do Povo. A apresentadora Verônica Salazar vai dividir o estúdio com os comentaristas Vinícius Vasconcelos, Winny Rocha, Marcus Vinícius e Kátia Galvão. A equipe de reportagem fará entradas direto da concentração das escolas, das arquibancadas e de outros locais estratégicos, entrevistando os personagens que protagonizam o espetáculo. Várias câmeras estarão posicionadas ao longo da avenida, com som e imagens de alta qualidade, permitindo a melhor cobertura, fruto de uma parceria com a TV Gazeta.

“A missão da TVE Espírito Santo é promover uma comunicação pública e democrática que propicie o acesso à informação, educação e cultura, estimulando a reflexão crítica da realidade. A emissora produz conteúdo 100% capixaba, com qualidade e credibilidade, e nos últimos anos firmou parcerias com outras instituições, de dentro e de fora do Estado. Essa é a nossa função de existir”, afirmou Hugo Reis, diretor da TVE Espírito Santo.