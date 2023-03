A Polícia Civil divulgou na manhã desta terça-feira (14). O resultado de uma operação realizada na última sexta-feira (10), onde a PC realizou a operação “Guarapari Drill” na cidade. Nela foi preso um homem que possui Certificado de Registro de Atirador (CAC). A ação visa a desarticular uma organização criminosa que se valia da autorização legal para comprar armas e revendia ilegalmente os armamentos para criminosos da Grande Vitória.

4 presos. O delegado Daniel Belchior explicou que, ao todo, quatro pessoas – sendo dois homens e duas mulheres –, foram presas, incluindo esse atirador com o registro de CAC. “Um seria o CAC, que tem um certificado de registro e, a partir do certificado de registro, ele consegue obter legalmente as armas e, depois, repassar ao tráfico. Uma segunda pessoa seria a ligação entre o PCV (Primeiro Comando de Vitória) e esse CAC, e as outras duas seriam pessoas que ajudaram em toda a dinâmica do que estava acontecendo”, explicou ele para a imprensa.

Simulou furto de Fuzil. Segundo a polícia, a descoberta deste grupo criminoso ocorreu a partir da apreensão de um fuzil usado em um confronto com a Polícia Militar. “O proprietário do fuzil simulou o furto dele para poder vender esse mesmo fuzil no valor de R$ 70 mil para o tráfico de drogas ligado ao Primeiro Comando de Vitória”, declarou o delegado Daniel.

Pedras preciosas. Ainda segundo o delegado. “Tentando manter o negócio, eles passaram a vender também munições, acessórios. Identificamos novamente a tratativa de um novo fuzil”, completou o delegado. Além de armas e munições, foram apreendidos computadores e uma pasta com pedras preciosas a serem periciadas.

Operação da Desarme. A operação foi resultado de uma investigação da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) que identificou que um grupo criminoso de Guarapari fornecia armas de fogo, munições e acessórios a traficantes do município de Vitória.

Mandados de busca e apreensão. Durante essa operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari e Vitória. Participaram da operação, além da Desarme, a Superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas (Siae), Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária, A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).