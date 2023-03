Na última sexta-feira (10) uma operação inédita realizada em Vila Velha apreendeu 14 toneladas de carne clandestina. A operação foi realizada pelas equipes de fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), da Diretoria de Agricultura e Pesca da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), – com o apoio conjunto da Guarda Municipal e do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Moscas e outros insetos. A empresa onde foi realizada a operação, fica situada no Bairro Ilha das Flores. A quantidade de carne era tanta que não coube no caminhão usado para transportar até o descarte regular. Chegando ao local, as equipes foram impedidas de entrar por uma funcionária do estabelecimento, mas após 30 minutos, com apoio da Guarda Municipal, os fiscais conseguiram entrar no local onde foram encontrados restos de cortes de carne suína sobre mesas e bancadas em condições precárias de higiene, e ainda apresentando resíduos de sangue, além de elevada predominância de moscas e outros insetos.

Estado de putrefação. Nas câmaras de meias carcaças de suínos, ficou evidenciada grande quantidade de costelas, toucinhos e outros cortes de carne (com osso e sem osso), todos com aspecto de contaminação bacteriana, coloração amarelada e esverdeada, sendo que muitas peças já estavam em estado de putrefação. Além deste fato, foram constatados diversos produtos com data de validade já vencida.

Autos de infração. Foram lavrados três autos de infração para o empreendimento: o primeiro, refere-se à visita que o Ministério Público solicitou ao Serviço de Inspeção Municipal. O segundo, à manipulação e ao comércio de carne clandestina. E o terceiro, à necessidade de garantir fiel depositário para as mercadorias apreendidas e que se encontram armazenadas com lacre do IDAF, envoltas em fita adesiva, aguardando o recolhimento final que foi realizado na segunda-feira (13).

Crime de falsidade ideológica. Mesmo sem autorização, os cortes de carne da referida empresa continuavam sendo feitos em condições inadequadas de higiene e as embalagens ainda continham informações que garantiam aos consumidores tratar-se de produtos devidamente inspecionados. Esta irregularidade pode ser tipificada como crime de falsidade ideológica, até porque o proprietário possuía uma indústria classificada como entreposto de compra e revenda, mas na verdade atuava como frigorífico clandestino.

Reincidência. A empresa possui histórico de irregularidades. Em 05 de julho de 2022, o estabelecimento sofreu a apreensão de aproximadamente 15 toneladas de carne clandestina que estavam sendo fracionadas, embaladas sem autorização e vendidas em 40 supermercados da Grande Vitória.

Agora, reincidiu nos mesmos crimes cometidos anteriormente, continuando a colocar em risco a saúde da população, que acreditava estar comprando produtos seguros e apropriados para o consumo.

Descarte final. A carga foi transferida para um depósito credenciado da empresa, em um município do interior, onde os produtos serão triturados e o que puder ser reaproveitado, após separação, será transformado em ração.