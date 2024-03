Os paratletas capixabas do Clube Aest vão competir no Curitiba Wheelchair Tennis Open, a partir desta quarta-feira (27). A competição internacional de tênis em cadeira de rodas vai receber jogadores de diferentes regiões do Brasil e representantes de outros países em Curitiba, no Paraná.

Capixabas. Adalberto Rodrigues, Anderson Oliveira, Felipe Ramos, Gustavo Santos e Robério da Silva são os capixabas que estarão presentes na disputa. Entre eles, Adalberto Rodrigues e Felipe Ramos são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Experiente competidor no tênis e também atleta de basquete em cadeira de rodas, Adalberto Rodrigues contou que espera por uma chave favorável no torneio e também ressaltou a importância do programa Bolsa Atleta para o desempenho esportivo.

“Como é o primeiro torneio do ano, a expectativa é chegar bem e aproveitar melhor. Não sabemos quem vai estar na competição, porque tem gente que vem de fora. Então, esperamos pegar uma chave boa e chegar ao menos nas quartas de final. O Bolsa Atleta ajuda bastante, porque conseguimos nos nutrir de todos os lados e também tenho viajado bastante para fora do País por causa dele”, disse Rodrigues.

As disputas seguem até o próximo domingo (31). Em seguida, nos dias 04 e 07 de abril, os capixabas seguem para Uberlândia, em Minas Gerais, para disputar o Praia Clube Wheelchair Tennis.