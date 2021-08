O Governo do Espírito Santo vai investir R$ 50 milhões nas escolas públicas da Rede Estadual, por meio do Programa de Fortalecimento da Aprendizagem. A cerimônia de lançamento da iniciativa aconteceu nesta segunda-feira (30), em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. Além de investimentos na infraestrutura das unidades, como a aquisição de laboratórios e equipamentos, incluindo para a educação inclusiva, o programa visa a melhoria da aprendizagem em várias áreas de ensino.

“Sinto que temos uma energia muito boa na educação. Depois de um ano e meio com muito sofrimento devido à pandemia, estou animado com aquilo que vejo na área. Com o compromisso de todos os profissionais da educação para recuperarmos o tempo perdido em 2020 e 2021, compensando o prejuízo com o afastamento dos alunos da sala de aula. A gente sabe que a educação é o caminho mais curto para gerar oportunidades. Nós temos uma tarefa histórica que é buscar, compensar e recuperar esses jovens que perdemos durante esse período”, pontuou o governador Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, o Programa de Fortalecimento da Aprendizagem constitui nas aulas de reforço e recuperação, existentes em todas as escolas da Rede Estadual, bem como em diversos outros investimentos nas unidades escolares.

“Em educação não temos tempo a perder. Todos esses nossos esforços são para mitigar as perdas, existentes em virtude da pandemia. Basta olharmos a série histórica do percentual de recursos investidos nas escolas, para vermos que é perceptível que elas estão recebendo recursos como nunca se viu em anos anteriores. É uma questão de prioridades da educação. Isso é que faz os recursos virem nesse volume para as escolas. Aproveito para agradecer o empenho dos diretores, que fazem a diferença à frente da gestão dos recursos das nossas escolas hoje”, disse o secretário.

Fazem parte do pacote de investimentos, recursos pedagógicos destinados às escolas por meio do Programa de Educação Científica, com laboratórios de Ciências, Física, Química, Biologia e Matemática. Nesse mesmo contexto, recursos para oficinas formativas para professores, Iniciação Científica na Educação Básica e cadernos orientadores do Currículo do Espírito Santo, para alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio — parceria com Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e secretarias de Estado.

O objetivo dos recursos é melhorar a aprendizagem das Ciências da Natureza e Matemática, bem como implementar o currículo do Estado nas escolas das redes municipais e estadual. Somente nesta ação, o investimento previsto é de R$ 30 milhões.