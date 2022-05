A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), lançou o edital nº 9959/2022 do Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias, para os cargos de coordenador, pedagogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, orientador social/educador social, cuidador e cozinheiro.

Inscrições. As inscrições devem ser realizadas nos dias 16 e 17 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, situada à Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis – Guarapari-ES, das 9h às 11h e de 13h às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição. Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios, disponível no endereço eletrônico.