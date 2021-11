O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã deste domingo (07), as obras de urbanização de ruas nos bairros Barra do Jucu e Cidade da Barra, no município de Vila Velha. Casagrande também anunciou o recebimento do 1º eletrocentro para obras da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa. O município vai receber ainda mais três obras importantes: a reforma do Ginásio de Esportes Presidente João Goulart (Tartarugão) e a construção de duas quadras poliesportivas cobertas nos bairros Jabaeté e Ponta da Fruta.

Durante as inaugurações, o governador falou sobre a importância dos bairros, que são destaque na área cultural. “Estar aqui na Barra do Jucu e Cidade da Barra é uma alegria. O Congo é um orgulho para todos nós. Temos uma diversidade cultural muito grande e essa é a manifestação mais legítima que temos. Estamos felizes com os rumos que o Espírito Santo está tomando. Somos o Estado mais transparente do Brasil, com a menor mortalidade infantil, melhor Ensino Médio do País, além de sermos o segundo estado com maior longevidade, aliado à melhor gestão fiscal, estabilidade política e capacidade de diálogo”, pontuou.

Casagrande exaltou os investimentos do Governo do Estado em municípios de todas as regiões capixabas. “Estamos com um conjunto grande de investimentos em todo o Estado e somente aqui em Vila Velha são mais de R$ 1,4 bilhão. Antes de viajar para a Escócia, para participar da COP-26, minha última agenda foi em Morada da Barra e a primeira, após retornar, é novamente aqui na Região V de Vila Velha. Queremos dar a população o benefício desses investimentos para que possamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, disse.

Em Cidade da Barra, foram realizados 4.111,93 metros de pavimentação em blocos de concreto, 1,089,00 metros de meio fio sarjeta, 558 metros de drenagem, 2.173,01 metros de construção de calçada cidadã, 36 unidades de poços de visitas e caixas ralos, além de 125,60 metros de sinalização horizontal na Rua Casemiro de Abreu. Já na Barra do Jucu, as intervenções contaram com 9.492,90 metros de pavimentação asfáltica, 1.917,80 metros de sarjeta em concreto, 1.917,80 metros de meio fio pré-moldado, 14 poços de visitas e caixas ralos e 525,42 metros de sinalização horizontal nas ruas Antenor Pinto Carneiro, Jaime Coutinho, José Pinto da Silva, Professor João Cardoso e Reginaldo Leão.

As obras de urbanização das ruas proporcionam uma diminuição considerável de partículas de poeira, minimizando as doenças respiratórias, garantindo ainda maior segurança no trânsito, tanto para motoristas, quanto para pedestres, bem como a diminuição da evasão escolar, já que a mobilidade dos estudantes é facilitada quando há pavimentação adequada e crescimento econômico dos bairros. Ao todo, o investimento do Governo do Estado é de R$ 2,8 milhões.