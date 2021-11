A Polícia Militar de Guarapari, através do 10º Batalhão comunicou que desde a última sexta-feira (5), a cidade passa a ter um reforço do efetivo policial que será empregado em horários alternados por meio da presença ostensiva da PM no município.

Sensação de segurança. Segundo o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º batalhão, o principal objetivo é aumentar a sensação de segurança, proporcionando maior tranquilidade para a população local bem como aos comerciantes, sem prejuízo ao atendimento das demandas ordinárias operacionais do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). “Os militares estarão em pontos estratégicos da cidade prevenindo delitos e poderão ainda ser acionados para atender demandas diversas”, explicou o comandante.

Ainda de acordo com a PM, a operação acontecerá todos os dias e primará por atender toda região do município, de Meaípe ao Trevo de Setiba. O reforço se dará por meio de escalas extras, aplicadas na forma de Indenização Suplementar de Escala Operacional ISEO. “O policial militar cumpre sua carga horária semanal e trabalha 6 horas a mais na forma desta escala, podendo tirar até 4 escalas em um mês”, explicou o comandante Emerson Caus.