Na manhã deste domingo (7), a Polícia Civil informou à imprensa que o mecânico Anderson de Deus Santos, de 36 anos, foi preso em flagrante pelo feminicídio de sua companheira, Edilaine Bernardo Franco, de 30 anos. No momento em que foi abordado pelos policiais, Anderson contou aos policiais que ele, a mulher e os dois filhos haviam sido assaltados.

O crime. Por volta das 16h30 na Avenida Meaípe, em Nova Guarapari, Edilaine foi brutalmente assassinada a facadas na frente dos dois filhos, um de 5 anos e outro de 2. As crianças, que estavam no banco de trás do carro da família, presenciaram o crime.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de que um homem estaria ferindo uma mulher a facadas. Quando chegaram no local apontado, os militares encontraram Edilaine desacordada no banco carona e as crianças no banco traseiro. Anderson, que conduzia o carro, estava do lado de fora. Contou que a família tinha sido vítima de um assalto e que, ao tentar socorrer a mulher, ficou sem combustível.

No boletim de ocorrência, consta que as crianças foram entregues a uma tia após a chegada da polícia ao local. Apenas o menino de 2 anos é filho de casal. O menino de 5 anos é fruto de um relacionamento anterior da vítima, e apresentava ferimentos causados pelo padrasto.