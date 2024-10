A Cesan vai realizar manutenção preventiva no serviço de abastecimento de água em bairros de Anchieta e Guarapari nesta quarta feira, 09/10.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até 09/10/2024 à 20h00. A população deve economizar água e praticar o reúso. O abastecimento será gradativamente normalizado em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A retomada ocorre primeiro nas regiões mais baixas e nos imóveis próximos às estações de bombeamento e em seguida nos imóveis localizados nas regiões mais altas e nas extremidades das redes.

Carros-pipa estão à disposição da população para complementar o abastecimento. Basta acionar a Cesan a qualquer hora do dia ou da noite pelo telefone 115 ou Whatsapp (27) 3422-0115.

Confira os bairros:

> ANCHIETA:

Maembá

>GUARAPARI:

Adalberto S. Nader

Aeroporto

Aldeia da Praia

Andana

Balneário Jacunem

Bela vista

Belo horizonte

Camurugi

Centro

Concha Dostra

Condados

Coroado

Elza Nader

Enseada Azul

Enseada Verde

Europa

Fátima Cidade Jardim

Fazenda do Sino

Ilhas Verdes

Ipiranga

Itapebussu

Jabaraí

Jaboticaba

Jardim Boa Vista

Jardim Santa Rosa

Kubitschek

Lagoa Funda

Lameirão

Lot. kinkas Duarte

Marinha

Maxinda

Meaípe

Morada da Praia

Morro Atalaia

Morro do Raspado

Muquiçaba

Nossa Senhora da Conceição

Nova Guarapari

Olaria

Palmeiras

Parque Areia Preta

Parque Santa Mônica

Patura

Perocão

Pontal Santa Mônica

Pôr do sol

Portal de Guarapari

Porto Grande

Praia do Morro

Praia do Riacho

Santa Arinda

Santa Margarida

Santa Mônica

Santa Rita

Santa Rosa

São Gabriel

São João

São José

São Judas Tadeu

Setiba

Sol Nascente

Tartaruga

Una

Vargem Nova

Várzea Novam

Village da Praia