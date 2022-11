O novo show aborda temas comuns à comédia e, claro ,“Vocês Pedem e Eu Conto” não poderia ser diferente, traz o público para dentro do show, abrindo para a plateia a possibilidade de pedir suas piadas preferidas.

Sobre Matheus Ceará

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará e aos oito anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, daí o famoso apelido “Matheus Ceará”. Já nessa época começou a fazer humor, imitando os amigos e professores da escola.

Em 2010, já como Matheus Ceará, venceu o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”. E há quase dez anos, é um dos personagens mais queridos do humorístico “A Praça é Nossa”, sendo responsável por alguns dos picos de audiência do programa.

“Socano a Bucha” foi o primeiro show que rodou por todo o Brasil em 2015, com sessões lotadas. Em2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, outro grande sucesso, com o qual fez turnê pelo país e cujo nome deu origem ao primeiro livro de sua carreira, lançado em 2017. O show também entrou na programação da Netflix e permaneceu por alguns anos na plataforma de streaming.

Com o “A Inocência está Perdida”, ele rodou o pais com seu último show de personagem e em 2018 se reinventou com um o “De Cara Limpa e Boca Suja” sem a indumentária nordestina.

Para 2019 ele trouxe um formato inédito de show também de cara limpa, com imitações e quadros novos no “Papai é Uma Piada”. Apos 2 anos rodando com shows de cara limpa , esta voltando as origens com seu novo show “Voces Pedem Eu Conto” com a indumentaria do personagem.

Classificação: 16 anos

Serviço