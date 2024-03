A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), começa a vacinação contra influenza, nesta terça-feira (26). A vacina será disponibilizada aos grupos prioritários em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 07h30 às 15h30, preservando horário de almoço estabelecido pela unidade do seu bairro.

Grupos prioritários. A campanha será realizada segundo a população prioritária para a vacinação contra a gripe: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos (até cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e de comunidades quilombolas, pessoas com comorbidades ou deficiências, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores da saúde, das forças armadas e das forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

Vacinação. Para receber a vacina, é necessário levar documento de identificação, cartão do SUS e cartão de vacina. De acordo com a secretária de saúde, Alessandra Albani, tomar a vacina contra a gripe é muito importante para evitar ficar doente, ter complicações de saúde e também para ajudar a reduzir a propagação do vírus na população.

“A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS protege contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Os anticorpos protetores começam a ser detectados de duas a três semanas após a vacinação e geralmente duram de seis a 12 meses. O pico máximo de anticorpos é atingido após quatro a seis semanas e a proteção da vacina dura cerca de um ano, por isso é importante tomá-la todos os anos”, explicou a secretária.

Dia D. A Secretaria de Saúde também vai promover no dia 11 de abril, uma ação especial para gestantes e puérperas, na Unidade de Saúde da Mulher, das 08h às 15h.

Além da vacina, outras medidas podem auxiliar na prevenção: