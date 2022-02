O bizarro caso do jovem que teve barriga aberta em Guarapari ganhou visibilidade nacional. O crime, que aconteceu há mais de duas semanas, ganhou as redes sociais pelas suas características inusitadas.

Reportagens de veículos em todo o Brasil noticiaram o caso macabro da escondida Praia do Ermitão. Por mais que poucas informações sobre o crime tivessem sido divulgadas, títulos tendenciosos chamaram a atenção. E, nas redes sociais, não foi diferente: pessoas acabaram montando suas próprias teorias do que teria acontecido.

Teorias. Antes das famílias divulgarem que os jovens foram vítimas de ações criminosas, muitos jornais estavam noticiando que, supostamente, a própria jovem teria aberto a barriga do namorado na noite do crime, sob efeito de droga alucinógena.

Muitas pessoas teorizaram nas redes sociais que o namorado tivesse tentado estuprá-la e que a mesma agiu em defesa para impedir seus atos. Outros acreditavam que a jovem tivesse o sonho de ser médica e quisesse performar uma cirurgia no namorado ali mesmo. Alguns até supuseram que os jovens tivessem brigado na noite do crime e se lesionaram entre si.

O que se sabe até agora. Até o momento, as famílias dos jovens se pronunciaram através do advogado Lécio Machado, que confirmou ao jornal A Gazeta que o casal sofreu um ataque por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau a dois. Segundo o advogado, o casal estava comemorando que o jovem iria para os Estados Unidos.

Lécio ainda esclareceu que nenhum dos dois é estudante da área médica, e que a jovem concluiu o ensino médio e está fazendo pré-vestibular.

Ao advogado, a jovem relatou que não se lembra do que aconteceu e que só despertou com o barulho do celular. “Era a mãe ligando, a quem pediu socorro. Quando viu a situação do namorado, foi à guarita do parque e pediu ajuda”, informou Machado.

O rapaz perdeu parte do intestino, mas, de acordo com o advogado, está em um apartamento no hospital, se recuperando dos ferimentos. Machado relatou que a jovem já recebeu alta, mas que está muito abalada e com vergonha da situação”.

O caso segue em investigação.