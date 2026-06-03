Guarapari: Homem tranca companheira em sobrado para esconder agressões e acaba preso

Uma jovem de 18 anos foi resgatada na última segunda-feira (1º) após ser agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 19 anos. O caso aconteceu em um sobrado de dois andares no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. A vítima, natural de Alagoas, apresentava ferimentos decorrentes das agressões, incluindo um olho inchado, e relatou ter sido jogada de uma escada pelo suspeito, que foi preso em flagrante.

Integração policial e o resgate. A localização e o resgate da jovem foram possíveis graças à cooperação entre as forças policiais de diferentes estados: a Polícia Civil de Alagoas descobriu a situação e fez o contato com a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam) do Espírito Santo.

Uma equipe da Deam de Guarapari foi imediatamente ao endereço indicado e encontrou a vítima trancada e profundamente amedrontada. A jovem explicou que o cárcere começou no domingo, após uma discussão com o companheiro. Para evitar que ela buscasse ajuda após as agressões físicas, ele a teria confinado na residência.

Operação Mulher Segura. A prisão do agressor faz parte das primeiras ações da Operação Mulher Segura, uma mobilização nacional realizada ao longo de todo o mês de junho. O programa visa intensificar o combate à violência doméstica por meio de cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, fiscalização e verificação de denúncias, além de ações preventivas integradas, como delegacias móveis e palestras em escolas.

“Isso é só o início de um mês e com um recado muito claro para os homens que insistirem em praticar qualquer tipo de violência contra a mulher: eles não vão ficar impunes”, afirmou Claudia Dematté, delegada e chefe da DIV-Deam.