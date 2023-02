Uma ação importante da prefeitura vai ajudar a movimentar o comércio local e gerar renda e desenvolvimento para Piúma. Foi lançado oficialmente no último dia 7, o projeto “Clube de vantagens” dos servidores de Piúma.

Esse projeto foi instituído pelo prefeito Paulo Cola, através do Decreto 2.564 e consiste na adesão de empresas interessadas em ofertar descontos e serviços aos mais de mil servidores da cidade e as suas famílias.

Durante o lançamento já foram apresentadas as 10 primeiras empresas que assinaram essa parceria e foram cadastradas dentro do programa. “Nossa meta é de termos pelo menos 50 empresas participando. Já começarmos com 10 e isso nos deixa muito felizes e motivados”, explicou o prefeito Paulo Cola.

O secretário explica ainda que essas empresas terão a divulgação dos seus serviços junto a rede de servidores, criando novas oportunidades de negócios que favorecem a todos os envolvidos. “As empresas e empreendedores interessados podem procurar a Secretaria de Desenvolvimento que daremos todas as orientações necessárias. Nosso objetivo é motivar e valorizar o servidor, além de fortalecer e desenvolver o empreendedorismo local”, disse Gustavo.

Os parceiros já cadastrados no programa são: bancos Sicoob e Sicredi, Microlins, Unip Piúma, Coradelo Distribuidora, Lojas Juliana, Loja Bem-Estar, Restaurante Arrastão e Restaurante Veleiros, Gabriela Papelaria e Casa.

Para mais informações os empreendedores interessados podem entrar em contato através do e-mail: desenvolvilmento@piuma.es.gov.br

SERVIÇO: Clube de Vantagens do Servidor de Piúma

O Programa Clube de Vantagens do Servidor de Piúma foi instituído pelo Decreto 2.564. Foi criado com o objetivo de valorizar o servidor municipal e fomentar a economia local, especialmente as micro e pequenas empresas.

O Programa tem como premissa oferecer aos servidores públicos ativos, descontos e condições especiais na aquisição de produtos e serviços diversos, fornecidos por empresas previamente credenciadas junto à prefeitura.

A prefeitura não vai fornecer para as empresas credenciadas dados sobre os servidores. Podem participar do Programa empresas inscritas no CNPJ e com situação fiscal regular junto ao município.

A adesão é gratuita e deve ser feita mediante a preenchimento do Termo de Adesão e enviá-lo junto com os demais documentos solicitados. O material será analisado pela comissão formada por técnicos da Secretaria de Administração, que vai apurar também, se as condições propostas pela empresa realmente apresentam benefícios exclusivos para o Programa.

As informações sobre as empresas, serviços e produtos oferecidos estarão disponíveis no site da prefeitura. Já para a obtenção dos descontos e condições especiais, o servidor público deverá apresentar a empresa cadastrada, no ato da aquisição do produto ou serviço, um documento de identificação pessoal e comprovação do vínculo funcional, por meio da última folha de pagamento emitida.