Depois de perder vários jovens alvos brasileiros para o Real Madrid no passado recente, como Rodrygo e Vinicius Jr, o Barcelona ampliou seu scouting no continente sul-americano. Eles estavam em forte disputa para assinar Endrick, antes do adolescente fechar um acordo com, ao invés disso, o Real Madrid.

Se você está seguindo a carreira do garoto maravilha, junte-se a nós aproveitando o código de bônus bodog para fazer apostas nas partidas com as participações de seu favorito para ganhar junto com ele.

Entretanto, depois disso, o Barça voltou sua atenção para um certo Vitor Roque. Jogando pelo Athletico Paranaense, o jovem de 17 anos tem a atenção da Europa para ele, mas quer se mudar para o Barcelona, de acordo com alguns repórteres na mídia.

O Chelsea, o Paris Saint-Germain e até mesmo o West Ham estão interessados em conseguir a assinatura do jovem, mas ainda não começaram a conversar com o jogador ou com o clube.

Mas foi noticiado que o Barcelona já havia feito os primeiros contatos com o Roque sobre uma possível transferência de verão. Parece que já deram um grande passo em frente desde então, já que Joaquim Piera sugere que os catalães estão agora liderando a corrida para assiná-lo.

De acordo com o relatório, o Barça entrou em contato com o coordenador de futebol do clube brasileiro Luiz Felipe Scolari, assim como com seu CEO Alexandre Mattos. Estes contatos são vistos como uma declaração do interesse do Barça em garantir os serviços do craque antes da próxima temporada.

O motivo por trás do início das negociações é criar um ambiente favorável no qual as conversações possam ser realizadas e, ao mesmo tempo, lançar as bases para a mudança, tendo em mente as questões do Fair Play Financeiro dos catalães.

A secretaria técnica vê Roque como uma opção para preencher o vazio deixado pela saída do Memphis Depay em janeiro. Roque impressionou o Atlético Paranaense na última temporada da Copa Libertadores e tem sido o astro do time sub-20 do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20 atualmente.

O Barcelona colocou o ex-ídolo Deco à frente das negociações para esta contratação, que tem um ótimo relacionamento com o ex-técnico de Roque, Luiz Felipe Scolari. O relacionamento é sugerido como chave nesta operação.

O Barcelona tem mantido o controle de vários atacantes de centro-direita para resolver sua substituição a longo prazo por Robert Lewandowski. Endrick era um deles, mas eles também estavam de olho no Youssafa Moukoko do Borussia Dortmund.

Moukoko acabou assinando uma extensão com os gigantes alemães, depois da qual o Barça voltou sua atenção para Roque. Roque é frequentemente chamado de “o brasileiro Luis Suárez” devido a seu estilo de jogo similar ao da lenda do Barcelona.

Diz-se que o custo final da operação é da ordem de 30 milhões de euros, mas os paranaenses estão prontos para aceitar o pagamento em três parcelas.